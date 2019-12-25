Глава ЕК не исключила запрета на экспорт из ЕС вакцины AstraZeneca

Глава Еврокомиссии не исключила возможного введения запрета на экспорт из Евросоюза шведско-британской вакцины AstraZeneca. Такое заявление Урсула фон дер Ляйен сделала в интервью немецкой группе изданий медиагруппы Funke.Чиновница рассказала, что препарат был поставлен лишь в часть стран. Не весь контракт по согласованным поставкам был выполнен между заказчиком и производителем.
У нас есть возможность запретить запланированный экспорт. Это послание для AstraZeneca: ты сначала выполняешь свой контракт с Европой, после чего начинаешь поставки в другие страны.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
В Еврокомиссии объяснили, что за первый квартал компания AstraZeneca поставила странам Евросоюза только 30 процентов от согласованного объема вакцины от COVID-19. При этом сейчас в регионе наблюдается третья волна заражений коронавирусом.
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Фото: European Comission
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