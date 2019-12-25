В Мексике изъяли партию поддельной вакцины "Спутник V"

Всего было обнаружено 5775 доз препарата.

В Мексике изъяли партию поддельной вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает на сайте правительства республики.

Груз с поддельным препаратом задержали в аэропорту города Кампече. Всего было обнаружено 5775 доз вакцины, которую собирались доставить в Гондурас. Их спрятали между безалкогольными напитками и сладостями в двух холодильниках.

Экипаж и пассажиры самолета были задержаны. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) подтвердили, что найденные дозы вакцины являются подделкой.

Ранее в Еврокомиссии назвали "Спутник V" хорошей вакциной.

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