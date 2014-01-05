Представитель ЕК назвал причины, по которым вакцину пока не принимают в оборот на континенте.

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон на пресс-конференции в Брюсселе заявил о достоинствах и недостатках российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Заявление эксперта приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос о нехватке вакцин в Европе и возможности использования "Спутника" для компенсации дефицита, Бретон отметил, что вакцина находится в числе кандидатов для использования на территории ЕС, она является "хорошей".

Однако мы знаем, что сегодня у них также есть сложности с производством этой вакцины, и мы видим много запросов на использование промышленности в Европе для ее производства. Сейчас почти все наши заводы заняты производством вакцин по нашим контрактам, но по мере возможности мы, конечно, могли бы помочь Тьерри Бретон

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что есть все основания зарегистрировать "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом сенатор сообщила коллегам на пленарном заседании в верхней палате парламента. По словам спикера СФ, препарат от НИЦ имени Гамалеи для профилактики коронавируса уже многократно апробирован.

В Совете Федерации подчеркнули, что из-за ненужной политизации, а также состязательности вакцин ЕС потерял время.

Видео: YouTube / European Comission