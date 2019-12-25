Матвиенко: есть все основания зарегистрировать "Спутник V" в Евросоюзе

В СФ рассказали, что ЕС потерял время из-за ненужной политизации вакцин.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что есть все основания зарегистрировать "Спутник V" в Евросоюзе. Об этом сенатор сообщила коллегам на пленарном заседании в верхней палате парламента. По словам спикера СФ, препарат от НИЦ имени Гамалеи для профилактики коронавируса уже многократно апробирован.

Что касается нашей вакцины, она имеет все основания быть зарегистрированной...Поэтому есть не просто теоретические некие рассуждения, а есть убедительные доказательства, что она эффективная, абсолютно безопасная и, безусловно, спрос на нее с каждым днем растет. Валентина Матвиенко, российский сенатор

В Совете Федерации подчеркнули, что из-за ненужной политизации, а также состязательности вакцин ЕС потерял время. Она уточнила, что Россия давно послала "Спутник V" в Европейское агентство по лекарственным препаратам для сертификации. Однако ЕС надеялся на другие возможности по вакцинации, которые себя не оправдали.

Матвиенко заявила, что вузы должны сопровождать выпускников до момента трудоустройства.