В СФ предложили провести с ректорами вузов воспитательную работу.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что вузы должны сопровождать выпускников до момента трудоустройства. Такое мнение политик сообщила на пленарном заседании 17 марта в верхней палате парламента. Она призвала провести воспитательную работу с ректорами по данному вопросу.

Давайте у птиц учиться: пока птенец не начнет летать, не станет на крыло, его птица-мама оберегает, холит и помогает ему. Так и ректоры вузов, преподавательский коллектив: пока выпускник не трудоустроится и не начнет работать, они должны отслеживать и помогать. Валентина Матвиенко, глава СФ

Напомним, что ранее Матвиенко призвала коллег создать прогноз трудового рынка до 2030 года. Он призван помочь выпускникам школ, а также институтов и университетов. Сенатор считает, что каждый человек, который идет учиться на определенную специальность, должен быть уверен в том, что государство предоставит ему рабочее место по профессии.

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Видео: Youtube/Совет Федерации