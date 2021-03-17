Ведением списка агентов займется Ростуризм.

Совет Федерации одобрил закон о создании в России единого реестра турагентов с 2022 года. Решение в верхней палате парламента принято на пленарном заседании 17 марта. В документе указывается на то, что на рынке смогут работать только агенты, находящиеся в реестре. Компании будут вноситься туда бесплатно через личный кабинет, но в обязательном порядке. В срок до трех дней реестр должен будет вносить изменения о статусе договора с агентом.

Напомним, что контролировать реестр будет поручено Ростуризму. Со дня вступления закона в силу компании, действующие на основании договора с операторами получат право продолжать свою деятельность на 180 дней. За это время они должна подключиться к реестру. В противном случае их работа будет завершена, а за нарушения будет грозить административная ответственность.

Ростуризм получит право исключать агентов из единого реестра.

СФ одобрил закон о штрафах за продажу гаджетов без российских приложений.

Видео: YouTube / Совет Федерации