СФ одобрил закон о штрафах за продажу гаджетов без российских приложений

Нормы вступят в законную силу с первого июля 2021 года.

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за продажу гаджетов без российских приложений. Решение принято представителями верхней палаты парламента на пленарном заседании 17 марта. Утверждено наказание за нарушение закона об обеспечении возможностями использования в электронных устройствах предустановленных российских приложений или приложений, разработанных в других странах Евразийского экономического союза.

Продажа гаджетов с нарушением данного закона повлечет за собой административный штраф в размере 30-50 тысяч рублей для должностных лиц, 50-200 тысяч рублей для юридических лиц.

Правки будут внесены в КоАП. Нормы начнут действовать с 1 июля текущего года.

Матвиенко призвала не искать аргументы, чтобы поставить под сомнение выбор крымчан.

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