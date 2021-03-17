Совфед уточнил порядок начисления пенсии иностранцам

Сенаторы уточнили механизм получения сведений сотрудниками ПФР.

Совет Федерации уточнил порядок начисления пенсии иностранцам. Об этом на пленарном совещании в верхней палаты парламента 17 марта сообщили российские сенаторы. Они одобрили документ, по которому определяется механизм получения Пенсионным фондом РФ данных об аннулировании вида на жительства пенсионеру (иностранцу или лицу без гражданства).

Первый заместитель председателя социального комитета СФ Валерий Рязанский объяснил, что изменения в законе помогут своевременно прекращать страховые и накопительные выплаты по пенсиям. Это позволит государству избежать нецелевого расходования бюджетных средств. Также закон продлевает до 15 ноября текущего года эксперимент по использованию отдельными работодателями и их сотрудниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе трудовых документов.

Пенсионный фонд России с 1 января 2023 года будет получать сведения о первичной выдаче, замене или аннулирования вида на жительства клиента через единый федеральный информационный реестр.

Совфед избрал Косачева вице-спикером верхней палаты.

Видео: YouTube / Совет Федерации