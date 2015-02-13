Валентину Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта. Об этом председатель Совета Федерации рассказала 3 марта на пленарном заседании в СФ. Глава верхней палаты парламента уточнила, что мужчин не устраивает, что в преддверии Международного женского дня стоимость на букеты "кусается".
Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов.
Валентина Матвиенко, российский сенатор
Политик напомнила, что завышенная стоимость на цветы объясняется тем, что российские цветоводы находятся в неравных условиях по сравнению с иностранными поставщиками. Она рассказала, что ранее НДС в данной отрасли составляет 10 процентов, но его подняли до 20. При этом зарубежные поставщики проходят по льготным условиям.
Совфед одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию.
Видео: Youtube/Совет Федерации
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