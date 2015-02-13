В Совете Федерации рассказали о неравных условиях между отечественными и иностранными цветоводами.

Валентину Матвиенко возмутили цены на цветы перед 8 Марта. Об этом председатель Совета Федерации рассказала 3 марта на пленарном заседании в СФ. Глава верхней палаты парламента уточнила, что мужчин не устраивает, что в преддверии Международного женского дня стоимость на букеты "кусается".

Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Политик напомнила, что завышенная стоимость на цветы объясняется тем, что российские цветоводы находятся в неравных условиях по сравнению с иностранными поставщиками. Она рассказала, что ранее НДС в данной отрасли составляет 10 процентов, но его подняли до 20. При этом зарубежные поставщики проходят по льготным условиям.

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Видео: Youtube/Совет Федерации