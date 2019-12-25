Совфед одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию

Документ поступит на подпись президенту России Владимиру Путину.

Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за незаконную агитацию. Представители верхней палаты парламента приняли на пленарном заседании 3 марта инициативу, по которой максимальная санкция для нарушителей составит до 500 тысяч рублей. теперь документ поступит на подпись к президенту.

В настоящее время в России запрещается предвыборная агитация, а также агитация по вопросам референдума, если мероприятия проводятся не во время разрешенного агитационного периода. Также под санкции нарушитель может попасть в том случае, если агитирует в запрещенных для этого местах, изготавливает агитационные материалы с нарушением закона о выборах, размещает агитационные листовки на объектах без разрешения владельцев или собственников. По этим пунктам гражданских правонарушителей будут штрафовать от 5 до 20 тысяч (ранее было от 1 до 5 тысяч), должностных лиц - от 30 до 50 тысяч (ранее от 2 до 5 тысяч), юридических лиц - от 100 до 500 тысяч (ранее было от 20 до 100 тысяч).

Известно, что правки будут внесены административную статью 5.10 КоАП.

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Фото: Piter.tv