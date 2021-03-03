Совфед одобрил продление льгот по отпуску для многодетных родителей

Сенаторы одобрили документ на пленарном заседании.

Совет Федерации одобрил продление льгот по отпуску для многодетных родителей. На пленарном заседании спикеры СФ приняли документ, по которому продлевается льгота для такой семьи по выбору удобного времени для отпуска до 14-летия младшего ребенка. Законопроект расширяет круг лиц, которые по желанию могут в удобное для себя время отправиться в ежегодный оплачиваемый отпуск с детьми. При этом возраст младшего ребенка не может быть более 14 лет.

Напомним, что приоритет в выборе времени отпуска многодетным родителям введен по указу президента Владимира Путина. Федеральный закон подписан в 2018 году. Соответствующая норма дополняет Трудовой кодекс РФ. В условиях для предоставления отпуска в удобное для семьи время значится наличие трех детей и более в возрасте до 12 лет.

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