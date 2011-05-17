В Совфеде предложили внести в УК отдельную статью за трэш-стримы

Пушков, Клишас и Матвиенко поддерживают инициативу по внесению в УК новой статьи.

В Совете Федерации предложили внести в Уголовный кодекс отдельную статью за трэш-стримы. Председатель СВ Валентина Матвиенко поддержала инициативу российских коллег по установлении в УК отдельной статьи по данному нарушению. Вопрос рассматривается сенаторами на пленарном заседании 3 марта. Тему поднял Алексей Пушков, глава комиссии по взаимодействию со СМИ.

Я бы поддержала отдельную статью в Уголовный кодекс. Мы не успеваем за новыми угрозами, затрагивающими многомилионную аудиторию. Валентина Матвиенко, российский сенатор

Напомним, что предложение также одобрил руководитель комитета СФ по вопросам законодательства Андрей Клишас. Алексей Пушков подчеркнул, что нельзя считать допустимой ситуацию, в которой во время прямой трансляции демонстрируется гибель человека или нескольких людей.

Матвиенко посоветовала россиянам планировать отпуск внутри страны.

Видео: Youtube/Совет Федерации