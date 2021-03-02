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Матвиенко выступила против введения четырехдневной рабочей недели

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По ее словам, сейчас нет необходимости вносить изменения в Трудовой кодекс.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения в России четырехдневной рабочей недели. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".

По ее словам, на сегодняшний день нет необходимости вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ, поскольку его время еще не пришло.

Может быть, со временем мы когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Ранее Матвиенко предложила перевести школьников на пятидневную учебную неделю.

Видео: YouTube / Совет Федерации

 
Теги: валентина матвиенко, председатель совета федерации, россия, четырехдневная рабочая неделя
Категории: Лента новостей, Новости России,

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