Матвиенко выступила против введения четырехдневной рабочей недели

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения в России четырехдневной рабочей недели. Об этом она заявила в интервью "РИА Новости".
По ее словам, на сегодняшний день нет необходимости вносить соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ, поскольку его время еще не пришло.
Может быть, со временем мы когда-то вернемся к обсуждению этой темы. Но сегодня она не стоит в повестке дня.
Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации
Ранее Матвиенко предложила перевести школьников на пятидневную учебную неделю.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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