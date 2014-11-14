Она подчеркнула, что родители, как правило, работают пять дней в неделю.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила перевести школьников на пятидневную учебную неделю. Заявление она сделала в интервью "РИА Новости".

Сейчас актуально добиться пятидневки для наших учеников. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

По её словам, данная мера позволит освободить время школьников для посещения дополнительных занятий и кружков. Матвиенко согласилась с мнением экспертов, которые заявили о перегруженности детей в школах.

Она подчеркнула, что родители, как правило, работают пять дней в неделю, поэтому было бы справедливо, чтобы дети учились столько же дней. Так, по мнению сенатора, дети с родителями смогут проводить больше времени вместе.

Ранее Матвиенко назвала нереалистичной блокировку соцсетей в России.