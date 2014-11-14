Она считает, что невозможно поставить электронную стену по границе.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нереалистичной блокировку соцсетей в России. Заявление она сделала в интервью агентству "РИА Новости".

Матвиенка рассказала, что Россия изучает опыт других стран в вопросе отношения к социальным сетям.

Россию не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

По её словам, блокировка соцсетей — не путь России, так как невозможно поставить электронную стену по границе. Матвиенко отметила, что это лишит граждан привычных возможностей пользоваться необходимыми инструментами и информацией.

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