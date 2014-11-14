Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала нереалистичной блокировку соцсетей в России. Заявление она сделала в интервью агентству "РИА Новости".
Матвиенка рассказала, что Россия изучает опыт других стран в вопросе отношения к социальным сетям.
Россию не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
По её словам, блокировка соцсетей — не путь России, так как невозможно поставить электронную стену по границе. Матвиенко отметила, что это лишит граждан привычных возможностей пользоваться необходимыми инструментами и информацией.
Ранее мы писали, что правительство ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все