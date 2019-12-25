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Правительство ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам
Сегодня, 9:54
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matveyvn

Правительство ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам

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Матвиенко подчеркнула, что Совфед держит ситуацию на контроле.

Правительство ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, ни в кабмине, ни в парламенте не возражают против ежегодной индексации работающим пенсионерам. Матвиенка не смогла сказать точных сроков, когда начнётся индексация — однако предположила, что это может произойти в новом бюджетном цикле.

Матвиенко подчеркнула, что Совфед держит ситуацию на контроле.

Ранее Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость от доллара.

Фото: pixabay.com

Теги: индексация пенсий, матвиенко, правительство, совфед
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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