Матвиенко подчеркнула, что Совфед держит ситуацию на контроле.

Правительство ищет источники финансирования индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По её словам, ни в кабмине, ни в парламенте не возражают против ежегодной индексации работающим пенсионерам. Матвиенка не смогла сказать точных сроков, когда начнётся индексация — однако предположила, что это может произойти в новом бюджетном цикле.

Матвиенко подчеркнула, что Совфед держит ситуацию на контроле.

Ранее Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость от доллара.

Фото: pixabay.com