Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость от доллара

Она заявила, что работа в данном направлении уже проводится.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "РИА Новости" заявила о необходимости снизить зависимость от доллара. По её словам, при этом Россия не сможет отказаться от американской валюты.

Матвиенко подчеркнула, что вопрос снижения зависимости от финансового центра — вопрос суверенитета страны.

Снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно. Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Она заявила, что работа в данном направлении уже проводится - по поручению президента кабмин и Центробанк проводят политику дедолларизации.

Ранее мы писали, что каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году.

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