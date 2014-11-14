Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость от доллара

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "РИА Новости" заявила о необходимости снизить зависимость от доллара. По её словам, при этом Россия не сможет отказаться от американской валюты.
Матвиенко подчеркнула, что вопрос снижения зависимости от финансового центра — вопрос суверенитета страны.
Снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
Она заявила, что работа в данном направлении уже проводится - по поручению президента кабмин и Центробанк проводят политику дедолларизации.
Ранее мы писали, что каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
У нас говорят о необходимости вложения в разные валюты уже много лет. Но ничего для этого не делается. Очень хорошо, что Матвиенко подняла тему. У нее слова с делом не расходятся, пора уже отойти от диктатуры зеленого))