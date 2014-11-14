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Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость от доллара
Сегодня, 8:45
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matveyvn

Матвиенко заявила о необходимости снизить зависимость от доллара

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Она заявила, что работа в данном направлении уже проводится.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью "РИА Новости" заявила о необходимости снизить зависимость от доллара. По её словам, при этом Россия не сможет отказаться от американской валюты.

Матвиенко подчеркнула, что вопрос снижения зависимости от финансового центра — вопрос суверенитета страны.

Снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Она заявила, что работа в данном направлении уже проводится - по поручению президента кабмин и Центробанк проводят политику дедолларизации.

Ранее мы писали, что каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году.

Фото: pixabay.com

Теги: доллар, матвиенко, совфед
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Whisperer Chris
Сегодня 11:27

У нас говорят о необходимости вложения в разные валюты уже много лет. Но ничего для этого не делается. Очень хорошо, что Матвиенко подняла тему. У нее слова с делом не расходятся, пора уже отойти от диктатуры зеленого))

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