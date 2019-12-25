Треть респондентов заявила, что оборот продолжил снижаться и в 2021 году.

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

Речь идёт о малых и средних предприятиях — они заявляют, что и в начале 2021 года продолжают испытывать финансовые проблемы. Так, например, к началу году многие предприятия подошли со сниженными зарплатами сотрудников, падением доходов и падением спроса. Только 20% опрошенных бизнесменов заявили, что не заметили падения спроса на свои товары или услуги. У 40% респондентов спрос упал более чем в полтора раза, у 60% выручка стала меньше на 30%. Зарплатный фонд пришлось урезать 45% опрошенных.

Треть респондентов заявила, что оборот продолжил снижаться и в 2021 году - у 27,1% он остался на уровне прошлого года. Также 19,1% рассказали, что оборот восстанавливается до уровня потерь 2020 года.

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