Матвиенко предложила принять меры по повышению экологической ответственности бизнеса

Спикер СФ рассказала Михаилу Мишустину о важной проблеме, на которую обращает внимание российское общество.

Валентина Матвиенко предложила принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса. Об этом председатель Совета Федерации рассказала на встрече с главой российским премьер-министром Михаилом Мишустиным. Собрание проводится в Москве в здании Дома правительства.

Ситуация с разливом нефтепродуктов в Норильске и многомиллиардный штраф "Норникелю" стали индикатором того, что вести бизнес по принципу "после нас хоть потоп" уже не получится. Считаем необходимым принять дополнительные меры по повышению экологической ответственности бизнеса Валентина Матвиенко, российский сенатор

Спикер СФ напомнила, что сейчас население страны ставит экологическую обстановку в список приоритетных проблем. Матвиенко призвала кабмин начать формировать ориентированный и социально ответственный бизнес. Для этого, по мнению сенатора, нужно создавать условия, в которым предпринимателям было бы выгодно вкладывать денежные средства в развитие страны.

Мишустин рассчитывает на контроль сенаторами за реализацией плана восстановления экономики.

Фото: Совет Федерации России