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Мишустин рассчитывает на контроль сенаторами за реализацией плана восстановления экономики
Сегодня, 13:46
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lesjasap

Мишустин рассчитывает на контроль сенаторами за реализацией плана восстановления экономики

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Глава правительства встретился с руководством СФ.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин рассчитывает на контроль и мониторинг сенаторами реализации плана восстановления экономики по регионам. Об этом глава кабинета министров рассказал на встрече с руководством СФ. Чиновник поблагодарил представителей верхней палаты парламента за системную поддержку правительства и сотрудничество.

Мы рассчитываем, что члены СФ будут мониторить исполнение соответствующих положений плана, всех мероприятий, которые есть в регионах, и готовы использовать механизмы парламентского контроля, а также свои полномочия и при необходимости принимать оперативные решения по ситуации на местах

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт считает, что между правительством и Советом Федерации сложились рабочие эффективные отношения. Мишустин добавил, что чиновникам важно иметь обратную связь с парламентом. Он оценил практику проведения "правительственных часов" в верхней палате российского законодательного органа.

Мишустин рассказал, когда первые дозы вакцины "КовиВак" запустят в оборот.

Фото: Правительство России

Теги: михаил мишустин, совет федерации, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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