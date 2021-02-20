Мишустин рассказал, когда первые дозы вакцины "КовиВак" запустят в оборот

Вакцину от Центре имени Чумакова будут изготавливать в России.

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал, когда первые дозы вакцины "КовиВак" запустят в гражданский оборот. На совещании по обороту препаратов по профилактике коронавирусной инфекции чиновник заметил, что разработка Центра имени Чумакова появится в прививочных кабинетах по регионам уже к середине марта.

Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Также глава кабмина подчеркнул, что Россия запустит производственную линию препарата "КовиВак" на территории страны.

Мишустин заявил, что произведено около 10 млн доз вакцины "Спутник V" и 80 тыс. доз "Эпиваккороны".

Видео: Правительство России