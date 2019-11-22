Минздрав России одобрил "КовиВак".

Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса. Об этом журналистам сообщил глава правительства Михаил Мишустин. По данным чиновника, речь идет о препарате, созданном сотрудниками Центра имени Чумакова. Минздрав РФ одобрил использование "КовиВак".

Напомним, что "КовиВак" является третьей вакциной от инфекции, зарегистрированной в стране. Ранее специалисты одобрили применение препарата "Спутник V" от НИЦ имени гамалеи, а также от центра "Вектор" - "ЭпиВакКорону". Препарат от Центра имени Чумакова является цельновирионным. В препаратах такого типа ученые используют либо искусственно ослабленные вирусы, которые неспособны вызвать заболевание, либо уже инактивированные инфекции.

Мишустин оценил темпы вакцинации от коронавируса в России.

Фото и видео: Правительство России