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Вакцину центра Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля
Сегодня, 13:16
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matveyvn

Вакцину центра Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля

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Ожидается широкомасштабное тестирование препарата с участием трёх тысяч добровольцев.

Вакцину "КовиВак" от центра Чумакова планируют зарегистрировать 20 февраля. Об этом сообщает сайт "Стопкоронавирус.рф".

Регистрация вакцины ожидается 20 февраля 2021 года. 

цитата из сообщения сайта "Стопкоронавирус.рф"

Ожидается широкомасштабное тестирование препарата с участием трёх тысяч добровольцев. Во время первой фазы испытаний было привито около двухсот человек. Нежелательных побочных эффектов не проявилось.

Ранее Билл Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19.

Фото: pixabay.com

Теги: вакцина, ковивак, центр имени чумакова
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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