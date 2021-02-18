Благотворитель прокомментировал появление нового штамма COVID-19 на территории США.

Американский предприниматель Билл Гейтс допустил необходимость третьей дозы вакцины от COVID-19. Об этом основатель корпорации Microsoft сообщил в интервью местному телеканалу CBS News.

Сейчас идет обсуждение, нужно ли нам просто добиться очень высокого охвата текущей вакциной, или нам нужна точно такая же третья доза, или же нам нужна модифицированная вакцина Билл Гейтс, основатель Microsoft

Бизнесмен напомнил, что когда в мире появится усовершенствованная вакцина от коронавируса, новые штаммы инфекции уже доберутся до Америки. Гейтс ранее признался в том, что часто сталкивается с теориями заговора вокруг вакцинации и пандемии. Самому предпринимателю прививку сделали 22 января.

Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок.

Видео: YT / CBS Evening News