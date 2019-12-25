Бизнесмен обвинил в этом конспирологические теории.

Американский бизнесмен Билл Гейтс объяснил, почему люди отказываются от прививок и ношения медицинских масок. Об этом он сообщил в интервью национальной общественной вещательной корпорации Австралии. Гость данного СМИ уверен, что население больше доверяет конспирологическим теориям, а не врачам или чиновникам.

Конспирологическая теория также связана с вакцинами, и это трагично, потому что она приводит к отказу людей носить маски и вакцинироваться по мере появления такой возможности Билл Гейтс, основатель Microsoft

Предприниматель добавил, что на данный момент не увидел хорошего решения, как можно пресечь данную проблему. Он также оценил влияние социальных сетей на распространение недостоверной информации. В Интернете давно появляются слухи о том, что Гейтс якобы причастен к возникновению заболевания. Отдельные порталы утверждают, что он хочет "чипировать" людей при помощи вакцинации, чтобы организовать глобальную слежку за ними. Сам Гейтс не раз говорил о том, что такие теории слишком глупы, чтобы отвечать на них серьезно.

Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества.

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