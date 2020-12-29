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Билл Гейтс запустил проект по "блокировке" Солнца

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Эксперимент запланирован на середину 2021 года.

Основатель Microsoft Билл Гейтс профинансирует охлаждение Земли. Соответствующий научный проект получил название SCoPEx.

Исследователи из Гарвардского университета намерены распылить в стратосфере специальные частицы, отражающие солнечную энергию. Именно таким образом они намерены снизить температуру на поверхности планеты.

Ученые запустят шар с оборудованием в окрестностях шведского города Кируна. Эксперимент проведут в середине 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликовано ночное видео, снятое на Xiaomi Mi 11.

Видео: WebsEdge Science

Теги: microsoft, билл гейтс
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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