Билл Гейтс запустил проект по "блокировке" Солнца

Эксперимент запланирован на середину 2021 года.

Основатель Microsoft Билл Гейтс профинансирует охлаждение Земли. Соответствующий научный проект получил название SCoPEx.

Исследователи из Гарвардского университета намерены распылить в стратосфере специальные частицы, отражающие солнечную энергию. Именно таким образом они намерены снизить температуру на поверхности планеты.

Ученые запустят шар с оборудованием в окрестностях шведского города Кируна. Эксперимент проведут в середине 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что опубликовано ночное видео, снятое на Xiaomi Mi 11.

Видео: WebsEdge Science