Билл Гейтс запустил проект по "блокировке" Солнца

Основатель Microsoft Билл Гейтс профинансирует охлаждение Земли. Соответствующий научный проект получил название SCoPEx.
Исследователи из Гарвардского университета намерены распылить в стратосфере специальные частицы, отражающие солнечную энергию. Именно таким образом они намерены снизить температуру на поверхности планеты.
Ученые запустят шар с оборудованием в окрестностях шведского города Кируна. Эксперимент проведут в середине 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что опубликовано ночное видео, снятое на Xiaomi Mi 11.
Видео: WebsEdge Science
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все