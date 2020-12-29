Опубликовано ночное видео, снятое на Xiaomi Mi 11

В сети появилось видео ночной съемки на флагман Xiaomi Mi 11 на базе однокристальной системы Snapdragon 888. Ролик опубликован на YouTube-канале BlinkAI Technologies.
Разработчики заявили, что благодаря BlinkAI алгоритмы смартфона задействуют нейронную сеть, которая имитирует работу человеческого глаза.
В итоге разработчикам Xiaomi Mi 11 удалось увеличить детализацию и яркость картинки.
Ранее мы сообщали о том, что определен самый популярный в России смартфон в 2020 году.
Видео: BlinkAI Technologies/YT
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