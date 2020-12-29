Опубликовано ночное видео, снятое на Xiaomi Mi 11

Алгоритмы смартфона задействуют нейронную сеть, чтобы имитировать работу человеческого глаза, позволяя увеличить детализацию и яркость картинки.

В сети появилось видео ночной съемки на флагман Xiaomi Mi 11 на базе однокристальной системы Snapdragon 888. Ролик опубликован на YouTube-канале BlinkAI Technologies.

Разработчики заявили, что благодаря BlinkAI алгоритмы смартфона задействуют нейронную сеть, которая имитирует работу человеческого глаза.

В итоге разработчикам Xiaomi Mi 11 удалось увеличить детализацию и яркость картинки.

Ранее мы сообщали о том, что определен самый популярный в России смартфон в 2020 году.

Видео: BlinkAI Technologies/YT