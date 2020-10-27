Бизнесмен заявил о необходимости бороться за климатическую нейтральность.

Американский предприниматель Билл Гейтс назвал самую сложную проблему человечества. По мнению основателя Miscrosoft, сильнее всего людям необходимо добиться климатической нейтральности. По словам эксперта, сделать это нужно до 2050 года. Такую позицию бизнесмен и благотворитель высказал в интервью общественной вещательной корпорации Австралии.

Это самая трудная проблема, которая когда-либо стояла перед человечеством, потому что физически экономика мира - цемент, сталь, транспорт, сельское хозяйство - всем этим секторам предстоит меняться Билл Гейтс, американский бизнесмен

По словам специалиста, решить вопрос климатической нейтральности до 2050 года можно только при помощи использования инновационных технологий, а также их масштабирования.

Гейтс предупредил о двух угрозах человечеству после пандемии.

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