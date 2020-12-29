Компания Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 10

Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 под номером 21286 для участников программы Windows Insider. Об этом сообщает пресс-служба компании.
В сборке содержится несколько нововведений. Так, пользователям теперь доступна лента новостей, прогноз погоды при запуске браузера, результаты спортивных соревнований и многое другое. Эти приложения закрепили на панеле задач.
Уточняется, что также в эту сборку добавлен новый параметр, позволяющий выполнять любую команду Linux при запуске дистрибутива WSL.
Ранее мы сообщали о том, что Билл Гейтс запустил проект по "блокировке" Солнца.
Видео: YouTube / Windows Central
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