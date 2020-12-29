Компания Microsoft выпустила новую предварительную сборку Windows 10

Пользователям стала доступна новая лента новостей, которая находится прямо на панели задач.

Microsoft выпустила новую сборку Windows 10 под номером 21286 для участников программы Windows Insider. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В сборке содержится несколько нововведений. Так, пользователям теперь доступна лента новостей, прогноз погоды при запуске браузера, результаты спортивных соревнований и многое другое. Эти приложения закрепили на панеле задач.

Уточняется, что также в эту сборку добавлен новый параметр, позволяющий выполнять любую команду Linux при запуске дистрибутива WSL.

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Видео: YouTube / Windows Central