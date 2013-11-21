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Продажи ноутбуков с Windows в октябре сократились на 40%: мнение экспертов
Сегодня, 12:29
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Продажи ноутбуков с Windows в октябре сократились на 40%: мнение экспертов

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Аналитики полагают, что мировой кризис приведёт к финансовым сложностям на рынке гаджетов.

По данным тайванского профильного издания DigiTimes, совокупные мировые продажи ноутбуков с предустановленной Windows сократились за октябрь на 40% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Информацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Авторы поста отметили, что в период кризиса обновление техники отходит на второй план по сравнению жизненно необходимыми потребностями, например, тратами на еду и коммунальные услуги. Таким образом, многие продолжат отказываться от гаджетов по мере нарастания мирового кризиса, полагают они. 

Также телеграмеры подчеркнули, что в складывающихся условиях технологические корпорации в США несут убытки и видят все меньше выгоды в поддержке демократической партии. 

Ранее эксперты прокомментировали возвращение аккаунта Трампа в Twitter.

Фото: Pxhere

Теги: windows, билл гейтс, мейстер, технологии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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