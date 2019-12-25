Эксперты прокомментировали возвращение аккаунта Трампа в Twitter

Реакция на решение Илона Маска радикально настроенных демократов может привести к внутриамериканскому политическому расколу.

Новоиспечённый владелец Twitter (нежелательная на территории России социальная сеть) Илон Маск восстановил аккаунт экс-президента США Дональда Трампа. Решение прокомментировали авторы Telegram-канала "Мейстер".

По мнению экспертов, само существование аккаунта Трампа со временем покажет степень раскола в политической дискуссии. Многие радикально настроенные слои населения в США выступают резко против высказывания альтернативного мнения, даже если оппоненты не привержены "культуре отмены", считают телеграмеры.

Как заключили авторы поста, политический раскол внутри страны оставит меньше времени и возможностей для внешней политики у США.

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Фото: YouTube / Guardian News