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Белоусов назвал "идеальным штормом" ситуацию в мировой экономике: мнение экспертов
Сегодня, 12:39
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Белоусов назвал "идеальным штормом" ситуацию в мировой экономике: мнение экспертов

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Многие аналитики указывали на нарастающий кризис ещё в 2000-х годах.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что в мировой экономике наблюдается ситуация "идеального шторма" Слова политика прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Эксперты уверены, что такая точка зрения подтверждает все маркеры глобального кризиса, на которые указывали многие аналитики  ещё с 2000-х годов. К ним относятся, прежде всего, рост цен на сырьё и усиливающийся протекционизм ряда крупных держав.

Таким образом, можно прогнозировать дробление мировой экономики на малосвязанные друг с другом сегменты. Это может привести к гибели ряда крупных корпораций, полагают телеграмеры.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали приостановку поставок нефти через Украину в Венгрию.

Фото: Совет Федерации

Теги: бизнес, мейстер, мировые новости, экономика
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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