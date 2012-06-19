Белоусов назвал "идеальным штормом" ситуацию в мировой экономике: мнение экспертов

Многие аналитики указывали на нарастающий кризис ещё в 2000-х годах.

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов отметил, что в мировой экономике наблюдается ситуация "идеального шторма" Слова политика прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Эксперты уверены, что такая точка зрения подтверждает все маркеры глобального кризиса, на которые указывали многие аналитики ещё с 2000-х годов. К ним относятся, прежде всего, рост цен на сырьё и усиливающийся протекционизм ряда крупных держав.

Таким образом, можно прогнозировать дробление мировой экономики на малосвязанные друг с другом сегменты. Это может привести к гибели ряда крупных корпораций, полагают телеграмеры.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты прокомментировали приостановку поставок нефти через Украину в Венгрию.

Фото: Совет Федерации