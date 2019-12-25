Эксперты прокомментировали приостановку поставок нефти через Украину в Венгрию

В СМИ появилась неподтверждённая версия, согласно которой причина заключается в повреждении трансформаторной подстанции на украинско-белорусской границе.

В венгерских СМИ разбирают причины прекращения поставок нефти в Венгрию через украинское ответвление МНП "Дружба". Многие издания ищут причину обесточивания в повреждении трансформаторной подстанции на украинско-белорусской границе. С этой версией не согласны эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Телеграмеры отметили, что при таких условиях "чёрное золото" не поступало бы не только в Венгрию, но и Чехию со Словакией, так как МНП "Дружба" проходит от белорусского Мозыря до запада Украины.

Также эксперты считают, что даже при версии, при которой журналисты путают место происшествия, остаётся неясно, предусмотренные на экстренный случай дизельные генераторы по-прежнему не запущены.

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