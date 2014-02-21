Эксперты оценили изменения в проекте Ленского моста

За 2 года стоимость строительства переправы выросла до 176 млрд рублей.

С 2022 года строительство моста через реку Лена возросло в стоимости до 176 млрд рублей. Для снижения затрат проект планируют переделать. Об этом сообщили авторы Telegram-канала "Мейстер".

Эксперты отметили, что возведение Ленского моста обсуждается уже несколько десятилетий. Переправа должна обеспечить непрерывный доступ к западным районам Якутии, поэтому урезать расходы на железнодорожную часть моста точно не стоит, уверены авторы поста. До этого его хотели перепроектировать под автомобильный, однако по мнению экспертов это будет ошибкой.

Автотранспорт не даст тех грузовых возможностей, что дает ЖД. При этом оценивать жд-строительство сиюминутной экономией нет смысла. Если бы решения в этой сфере принимались только исходя из экономии, Россия не имела бы ни Транссиба, ни БАМа. А без них – лишилась бы Дальнего Востока и Сибири. Telegram-канал "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали итоги встречи лидеров США и Китая на саммите G20.

Фото: mostlena.ru