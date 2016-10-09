Эксперты прокомментировали итоги встречи лидеров США и Китая на саммите G20

Стороны не отказываются от своих претензий друг к другу, но подчёркивают необходимость дальнейших переговоров.

Лидеры США и Китая провели встречу на полях саммита G20. Разговор длился больше трёх часов. Как отметили авторы Telegram-канала "Мейстер", пока об окончательных итогах разговора дух держав трудно судить.

В дипслужбах двух держав говорят о нежелании превращать конкуренцию в конфликт и отмечают неприемлемость использования ядерного оружия на Украине. Также есть неподтверждённая пока информация о визите госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.

Тем не менее, телеграмеры подчёркивают, что ни одна из сторон до сих пор не отказалась от своих претензий несмотря на поиски компромисса. В Белом Доме полагают, что китайская сторона КНР занимается эскалацией в Тайваньском проливе, а нерыночные практики Поднебесной, по мнению администрации Байдена, наносит ущерб рабочим по всему миру.

Пекин в свою очередь выступает против экономических и технологических войн и не считает справедливым американское политическое единообразие в мире.

Ранее мы сообщили о том, что Индия намерена удвоить объёмы торговли с РФ.

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