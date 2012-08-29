Индия намерена удвоить объёмы торговли с РФ: мнение экспертов

Одно из ключевых государств Южной Азии идёт на такой шаг, несмотря на возможное давление со стороны США.

Индия высказала желание удвоить объёмы торговли с РФ. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", такое намерение – показатель суверенной страны.

Телеграмеры подчеркнули, что основным торговым партнером Индии являются США. Американские компании доминируют в индийском экспорте и являются вторыми после КНР в импорте. Таким образом, у восточного государства есть все основания опасаться сотрудничества с Россией.

Как заключили авторы поста, давление на ключевую державу Южной Азии вряд ли будут оказывать.

Ранее эксперты прокомментировали закрытие прохода в Азовское море для иностранных судов.

Фото: Pxhere