Индия намерена удвоить объёмы торговли с РФ: мнение экспертов

Индия высказала желание удвоить объёмы торговли с РФ. Как полагают авторы Telegram-канала "Мейстер", такое намерение – показатель суверенной страны.
Телеграмеры подчеркнули, что основным торговым партнером Индии являются США. Американские компании доминируют в индийском экспорте и являются вторыми после КНР в импорте. Таким образом, у восточного государства есть все основания опасаться сотрудничества с Россией.
Как заключили авторы поста, давление на ключевую державу Южной Азии вряд ли будут оказывать.
Ранее эксперты прокомментировали закрытие прохода в Азовское море для иностранных судов.
Фото: Pxhere
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