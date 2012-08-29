Эксперты прокомментировали закрытие прохода в Азовское море для иностранных судов

Возможное падение трафика портов Таганрога и других близлежащих городов сейчас предвидят ради поставок грузов в Крым.

Для судов, которые были загружены за пределами РФ, закрыли проход в Азовское море через Керченский пролив. Ситуацию прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Эксперты отметили, что попасть из Черного моря в Азовское возможно только через проход под Крымским мостом. Поскольку вероятность повторного теракта на переправе по-прежнему сохраняется, необходимо максимально обезопасить её. Предположительно подрыв может произойти со стороны моря, поскольку на суше уже усилили меры предосторожности.

Портовики Таганрога и других азовских городов, скорее всего, будут расстроены - трафик упадет. Однако сохранение важнейшей артерии поставок грузов в Крым сейчас выглядит явно приоритетнее. эксперты Telegram-канала "Мейстер"

Ранее эксперты прокомментировали меры соцзащиты граждан в РФ.

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