Эксперты прокомментировали меры соцзащиты граждан в РФ

Правительство готовит новый комплекс мер по поддержке семей с детьми.

Президент Владимир Путин поручил правительству страны составить новый перечень мер поддержки семей с детьми. Об этом сообщил Telegram-канал "Мейстер".

Как отметили эксперты, результатом новых законов может стать предоставление налоговых льгот или сохранение части пособий для семей, родители в которых теряют право получать зарплату. Также будет осуществляться контроль за внедрением ежемесячных выплат по рождению и воспитанию ребенка и создаваться условия для повышении квалификации родителей, предоставления им более высокооплачиваемой должности.



Телеграмеры заключили, что меры усиления соцзащиты граждан тесно связаны с поддержкой демографии в стране.

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