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В российских школах решено ввести курс начальной военной подготовки: мнение экспертов
Сегодня, 12:42
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В российских школах решено ввести курс начальной военной подготовки: мнение экспертов

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Мера вызвала в обществе большой резонанс.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о введении с 2023 года обязательного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах. Нововведение, которое сразу стало предметом общественных дискуссий, прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Авторы поста отметили, что курс будет введён уже со следующего лета, и добавили, что помимо обращения с оружием курс НВП включит в себя  только обращение с оружием, но и оказание медицинской помощи, правила поведение в опасных ситуациях и умение работать со средствами защиты.

Также телеграмеры упомянули заметный рост напряжённости геополитической ситуации в мире.

Ранее Набиуллина прокомментировала состояние мировой экономики.

Фото:  Комитет правопорядка и безопасности ЛО

Теги: мейстер, начальная военная подготовка, политика, школы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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