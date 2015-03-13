В российских школах решено ввести курс начальной военной подготовки: мнение экспертов

Мера вызвала в обществе большой резонанс.

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о введении с 2023 года обязательного курса начальной военной подготовки (НВП) в школах. Нововведение, которое сразу стало предметом общественных дискуссий, прокомментировали на Telegram-канале "Мейстер".

Авторы поста отметили, что курс будет введён уже со следующего лета, и добавили, что помимо обращения с оружием курс НВП включит в себя только обращение с оружием, но и оказание медицинской помощи, правила поведение в опасных ситуациях и умение работать со средствами защиты.

Также телеграмеры упомянули заметный рост напряжённости геополитической ситуации в мире.

Ранее Набиуллина прокомментировала состояние мировой экономики.

Фото: Комитет правопорядка и безопасности ЛО