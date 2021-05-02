Apple представила бесплатную технологию для портирования игр из Windows на macOS

Описана новая технология переноски игр с ОС Windows на macOS.

Американская технологическая компания Apple в рамках презентации на выставке (Worldwide Developers Conference) WWDC 2023 представила набор программных инструментов для портирования компьютерных игр из операционной системы Windows на macOS. Данный инструмент получил наименование Game Porting Toolkit. Специалисты объяснили, что теперь создатели игр могут бесплатно скачать набор с портала GitHub или официального сайта Apple для разработчиков. За основу берется открытый код компании CodeWeavers, который написан для запуска приложений Windows на Linux и macOS. Известно, что тестирование Game Porting Toolkit проходило на персональном компьютере с процессором M2 Max. Набор программных инструментов будет работать c DirectX 12 и конвертировать 3D-шейдеры игр для Windows, включая элементы трассировки лучей, графический API для macOS с названием Metal.

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Фото и видео: YouTube / Andrew Tsai