Apple представила новую операционную систему iOS 17

Разработчики рассказали о грядущих обновлениях ОС.

Американская технологическая компания Apple даст возможность пользователям своих гаджетов обмениваться телефонными номерами простым поднесением аппаратов друг к другу. Также разработчики решат проблему раздражающих многих аудиосообщений, которые теперь будут автоматически преобразовываться в текст. Соответствующее заявление сотрудники сделали в ходе выступления на торжественной церемонии-презентации новинок Worldwide Developers Conference в 2023 году. Авторы анонсировали 17-е обновление операционной системы iOS.

Специалисты добавили, что при помощи проекта NameDrop пользователи айфонов смогут обмениваться контактными данными, а голосовой помощник теперь можно активировать, произнеся Siri вместо прежнего Hey Siri. В сервисе Messenger монтируется функция расшифровки голосовых сообщений, а также фича Check-In. Последняя позволяет в несколько кликов уведомить родных и близких о том, что пользователь гаджета благополучно добрался до места назначения. Также emoji теперь можно будет увеличивать и крутить. Клиенты производителя смогут преобразовать любое изображение на экране в стикер. В том числе речь идет и об анимированных возможностях. Уточняется, что функция Live Voicemail позволит юзеру в режиме реального времени посмотреть транскрипцию голосового сообщения, которую оставляет звонящий с незнакомого номера. Эта опция позволит оперативно решить человеку, стоит ли брать трубку или нет.

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Фото и видео: YouTube / Apple