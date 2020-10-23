Apple анонсировала для Mac игровой режим и Death Stranding: Director’s Cut

В презентации новинки поучаствовал Хидео Кодзима.

На официальной презентации Worldwide Developers Conference в 2023 году американская технологическая компания Apple анонсировала пользователям режим Game Mode. Речь идет о новой игровой функции для Mac, которая будет эксклюзивом для новой версии гаджета под названием Sonoma. Аппарат будет доступен для покупки с осени текущего года. Создатели объяснили, что при включении игрового режима macOS будет перенаправлять мощность видеоускорителя и центрального процессора с фоновых задач на запущенную компьютерную игру. Этим решением авторы обеспечат более плавную и стабильную частоту кадров, а также дополнительно снизят задержку звука в AirPods и ввода при работе на контроллерах. Режим Game Mode окажется совместим с любыми игровыми проектами, которые уже вышли или выйдут на платформе macOS. Стоит уточнить, что в ходе WWDC 2023 появился лично руководитель студии-разработки Kojima Productions Хидео Кодзима. Японец объявил зрителям о том, что Death Stranding: Director"s Cut выйдет на macOS до конца 2023 года. Он добавил, что предзаказы в Mac App Store откроются в скором времени.

Вышел трейлер финального сезона "Джека Райана".

Фото и видео: YouTube / Apple