Вышел трейлер финального сезона "Джека Райана"

Выход финального сезона состоится 30 июня.

Amazon Studios представила трейлер четвертого сезона сериала "Джек Райан", который станет последним. Проект снят по мотивам романов Тома Клэнси. Шоураннерами выступили Карлтон Кьюз и Грэм Роланд.

В финальном сезоне оперативник ЦРУ Джек Райан продолжит вести борьбу с коррупцией и терроризмом. Он будет использовать новые методы, чтобы добиться успеха.

В главных ролях сыгрли Джон Красински, Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Майкл Пенья и другие. Выход финального сезона состоится 30 июня.

Ранее Universal Pictures выпустила ролик о съемках "Оппенгеймера".

Видео: YouTube / Prime Video