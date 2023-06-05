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Вышел трейлер финального сезона "Джека Райана"

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Выход финального сезона состоится 30 июня.

Amazon Studios представила трейлер четвертого сезона сериала "Джек Райан", который станет последним. Проект снят по мотивам романов Тома Клэнси. Шоураннерами выступили Карлтон Кьюз и Грэм Роланд.

В финальном сезоне оперативник ЦРУ Джек Райан продолжит вести борьбу с коррупцией и терроризмом. Он будет использовать новые методы, чтобы добиться успеха.

В главных ролях сыгрли Джон Красински, Уэнделл Пирс, Майкл Келли, Майкл Пенья и другие. Выход финального сезона состоится 30 июня.

Ранее Universal Pictures выпустила ролик о съемках "Оппенгеймера".

Видео: YouTube / Prime Video

Теги: amazon prime video, джек райан, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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