Universal Pictures выпустила ролик о съемках "Оппенгеймера"

Мировая премьера фильма состоится 21 июля.

Студия Universal Pictures выпустила ролик о съемках фильма "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана.

На опубликованном видео режиссер рассказал о процессе работы над картиной и причина выбора формата IMAX. Нолан отметил, что с помощью данного формата зритель сможет получить уровень погружения, который не будет доступен в других вариантах. Также в ролике рассказывают о важности контраста цветов при создании фильма.

Напомним, сюжет картины расскажет историю американского физика Роберта Оппенгеймера, также известного как "отец атомной бомбы". Главную роль сыграл Киллиан Мерфи. В фильме также снялись Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью и другие. Мировая премьера состоится 21 июля.

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Видео: YouTube / Universal Pictures