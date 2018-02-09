Universal Pictures выпустила ролик о съемках "Оппенгеймера"

Студия Universal Pictures выпустила ролик о съемках фильма "Оппенгеймер" режиссера Кристофера Нолана.
На опубликованном видео режиссер рассказал о процессе работы над картиной и причина выбора формата IMAX. Нолан отметил, что с помощью данного формата зритель сможет получить уровень погружения, который не будет доступен в других вариантах. Также в ролике рассказывают о важности контраста цветов при создании фильма.
Напомним, сюжет картины расскажет историю американского физика Роберта Оппенгеймера, также известного как "отец атомной бомбы". Главную роль сыграл Киллиан Мерфи. В фильме также снялись Эмили Блант, Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью и другие. Мировая премьера состоится 21 июля.
Ранее Netflix представил трейлер шестого сезона сериала "Черное зеркало".
Видео: YouTube / Universal Pictures
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все