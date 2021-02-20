Мишустин заявил, что произведено около 10 млн доз вакцины "Спутник V" и 80 тыс. доз "Эпиваккороны"

Премьер проводит совещание по обороту препаратов для профилактики инфекции COVID-19.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что произведено около 10 млн доз вакцины "Спутник V" и 80 тысяч доз "Эпиваккороны". Об этом глава кабинета министров сообщил на заседании с коллегами. Чиновники встретились на совещании по обращению вакцин для профилактики коронавируса.

Мы постоянно наращиваем темпы выпуска вакцин. Уже произведено свыше 10 млн доз "Спутника V" и порядка 80 тыс. доз "Эпиваккороны". В ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьего препарата "Ковивак". Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер напомнил, что правительство должно регулировать порядок ценообразования на вакцины от коронавирусной инфекции. Он призвал уделять порядок образования цен прозрачным. Мишустин надеется, что на реализации препаратов не будут получать сверхприбыль в данной сфере за счет интересов потребителей.

Россия зарегистрировала третью вакцину от коронавируса.

Видео: Правительство России