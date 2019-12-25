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Кабмин может рассмотреть возможность досрочного строительства трассы Казань-Екатеринбург
Сегодня, 15:10
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matveyvn

Кабмин может рассмотреть возможность досрочного строительства трассы Казань-Екатеринбург

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Данная инициатива сейчас находится в стадии проработки.

Кабмин может рассмотреть возможность досрочного строительства трассы Казань-Екатеринбург раньше 2030 года, на который оно было запланировано изначально. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

Мы рассматриваем различные варианты, за счет чего можно было бы ускорить строительство, где найти дополнительные деньги.

Марат Хуснуллин, вице-премьер

Он отметил, что данная инициатива сейчас находится в стадии проработки — в ближайшее время она будет вынесена на уровень правительства.

Хуснуллин подчеркнул, что строительство может начаться раньше срока, если будут найдены финансовые источники.

Ранее Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области.

Фото: Ленавтодор

Теги: екатеринбург, кабмин, казань, трасса
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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