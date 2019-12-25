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Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области
Сегодня, 15:18
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lesjasap

Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области

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Премьер-министр посетил Псковскую область в рабочим визитом.

Глава российского правительства Михаил Мишустин осмотрел цеха лакокрасочного завода в Псковской области. Чиновник посетил производственные помещения предприятия "Нор-Маали". Премьер-министр пообщался с генеральным директором компании Весом Антеро Тукиайненом. 

Мишустин спросил у предпринимателя, нравится ли ему жить в России.Тукиайнен ответил, что прибыл в страну из Финляндии пятнадцать лет назад. Он показал высокопоставленному гостю место хранения готовой продукции. Рабочие завода уточнили, что стойкость покрытия краски, которую изготавливают в регионе, долгая. Она держится порядка 25 лет.

Мишустин считает недопустимым затягивать строительство "Соцгородка" в Псковской области.

Фото: Правительство России

Теги: лакокрасочный цех, михаил мишустин, псковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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