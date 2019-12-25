Он назвал безалаберным подход, при котором с отличным проектом и отличной идеей реализацией занимаются настолько долго.

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает недопустимым затягивать строительство "Соцгородка" в Псковской области, который предназначен для проживания пожилых людей. Проект "Старшее поколение" реализовывают с 2013 года в рамках нацпроекта "Демография". Глава кабмина пообещал предать ему новый импульс. Заявление он сделал во время рабочей поездки во Псков.

Мишустин заявил, что сроки ввода городка в эксплуатацию несколько затянуты и постоянно откладываются. Он отметил, что местным властям надо было "сильнее быть в набат" всё это время.

Потому что у нас с 2013 года все начало строиться, наши потенциальные жильцы очень долго ждут. Михаил Мишустин, премьер-министр России

Он назвал безалаберным подход, при котором с отличным проектом и отличной идеей реализацией занимаются настолько долго.

Ранее Мишустин заявил, что Сириус должен стать привлекательным для IT-компаний.

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