Мишустин: Сириус должен стать привлекательным для IT-компаний

Кабмин внесет правки в Налоговый и Бюджетный кодекс РФ.

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил на заседании кабинета министров о том, что Сириус должен стать привлекательным для отечественных IT-компаний. Чиновник призвал внести изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы России, чтобы федеральная территория стала перспективной в развитии биотехнологий и других направлений науки и техники.

Новая система управления позволит принимать важные решения для комплексного развития Сириуса, чтобы он стал современным инновационным городом, научно-техническим центром, прежде всего в сфере биотехнологий, искусственного интеллекта, других перспективных направлений науки и техники Михаил Мишустин, глава правительства РФ

Руководитель кабмина считает, что Сириус будет способствовать внедрению новых разработок в производство и повседневную жизнь людей. Предложенные правительством поправки определяют полномочия представительного органа в налоговой сфере, в том числе, решается вопрос о введении в действие и прекращении действия местных налоговых выплат на федеральной территории.

Мишустин: слушания по благоустройству должны быть доступны даже в самых небольших поселениях.

Видео: Правительство России