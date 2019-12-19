Мишустин: слушания по благоустройству должны быть доступны даже в самых небольших поселениях

В правительстве прошло заседание кабмина.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил о том, что публичные слушания по вопросам благоустройства должны быть доступны даже в самых небольших поселениях. Об этом руководитель кабинета министров сообщил на заседании с коллегами. Чиновник призвал местные власти обеспечить этот процесс.

Такое голосование станет доступно через единый портал государственных услуг или на официальном интернет-сайте органа местного самоуправления, обязанность которого - предоставить людям техническую возможность высказать свое мнение, отправить предложение или проголосовать в электронной форме Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

настоящее время кабмин подготовил проект по поручению президента России, который позволит гражданам принимать более активное участие в общественных обсуждениях. Глава правительства считает, что мнение каждого россиянина должно быть услышано, когда дело касается проектов городского благоустройства, а также строительства социально значимых объектов. Он уточнил, что эти вопросы напрямую связаны с состоянием и самочувствием населения.

Кабмин утвердил дорожную карту развития рынка СПГ на пять лет.